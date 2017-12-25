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25.12.2017 22:30

Leylek yuvası vinçle taşındı

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Leylek yuvası vinçle taşındı
Sivas'ta ortaokulun çatısındaki leylek yuvası, güvenlik gerekçesiyle ilkokulun çatısına taşındı.

Kent merkezinde bulunan Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu'nun çatısının köşesinde bulunan ve düşen parçalar nedeni ile öğrenciler için de tehlike oluşturan yuvanın taşınmasına karar verildi.

DHA'nın haberine göre, Vali Davut Gül'ün talimatı üzerine İl Özel İdare ekipleri harekete geçti. Uzun yıllardır ortaokulun çatısında bulunan yuva, vinçle özenli bir şekilde bulunduğu yerden kaldırıldı. Yuva, aynı bahçe içerisinde bulunan Şehit Faruk Aydoğdu İlkokulu'nun çatısında özel olarak hazırlanan platforma dikkatlice yerleştirildi.

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