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12.01.2018 01:25

Leyla Zana'nın milletvekilliği 23 yıl sonra bir kez daha düşürüldü

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Leyla Zana'nın milletvekilliği 23 yıl sonra bir kez daha düşürüldü
HDP Milletvekili Leyla Zana'nın vekilliği devamsızlık gerekçesiyle düşürüldü.

BİRGÜN - HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliğinin 'devamsızlık' gerekçesiyle düşürüldü. Zana hakkında “devamsızlık” gerekçesiyle hazırlanan rapor hazırlanmıştı.

HDP Milletvekili Leyla Zana’nın milletvekilliği devamsızlık gerekçesiyle düşürüldü. Böylece yaklaşık 1 yılda 6 HDP milletvekilinin üyeliği düşürülmüş oldu.

Meclis Genel Kurulu’ndaki oylama Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı başkanlığında yapıldı. Oylamaya 324 milletvekili katıldı. Elektronik yapılan oylamanın sonunda Zana’nın milletvekilliği 302 oyla düşürüldü. CHP ve HDP milletvekillerinin katılımının düşük olduğu oylamada ret oyunun sayısı 22 oldu.

Yemini geçersiz sayılmıştı

1 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşen seçimlerin ardından 17 Kasım 2015 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleşen yemin töreni sırasında Zana’nın yemini eksik olduğu gerekçesiyle geçersiz sayılmıştı. Bu kapsamda yemin etmediği gerekçesiyle hem genel kurul hem de komisyonlardaki yasama faaliyetlerine katılamayan, yasa önerisi ve önerge veremeyen Zana, yemin etmediği gerekçesiyle genel kurula da giremiyordu.

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