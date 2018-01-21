Lavrov ve Tillerson arasında Suriye görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasında telefon görüşmesi.

Siyamend Kaçmaz, Moskova, (DHA)- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yaptıkları telefon konuşmasında Suriye’nin kuzeyinde istikrarın sağlanması konusunu görüştüler.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, telefon konuşmasının Amerika tarafının inisiyatifi üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamaya şu şekilde devam edildi:

“Suriye’deki durum görüşüldü. Özellikle ülkenin kuzeyinde istikrarın sağlanması ve BM gözetimi altında barış sürecinin ilerletilmesine değinildi ve Soçi’de gerçekleşecek Suriye Ulusal Diyaloğu’nun buna temel oluşturacağı belirtildi.”