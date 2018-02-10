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10.02.2018 08:10

Lavrov: Birçok ülke Rusya’yı istikrar garantörü olarak görüyor

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Lavrov: Birçok ülke Rusya’yı istikrar garantörü olarak görüyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, birçok ülkenin Rusya’yı küresel istikrarın doğal garantörü olarak gördüğünü belirtti.

Diplomasi Çalışanı Günü vesilesiyle meslektaşlarına tebrik mektubunu yazan Lavrov, "Ülkelerin büyük çoğunluğu Rusya'yı küresel istikrarın doğal garantörü ve devletlerarası ilişkilerde uluslararası hukukun üstünlüğü, BM'nin merkez rolü, ülkelerin egemen eşitliği, halkların kimliğine saygı ve halkların gelişim yollarını seçme hakkı gibi temel ilkelerinin savunucusu olarak görüyor" dedi.

'POLİTİKAMIZ RUS TOPLUMUNUN DESTEĞİNE DAYANIYOR'

Rusya'nın günümüzde, tüm kıtalardaki çok sayıda yabancı partnerle farklı alanlardaki yapıcı işbirliğini geliştirerek ülkenin dinamik iç gelişimi için olumlu dış koşulların oluşturulmasına katkıda bulduğunu anlatan Lavrov, ayrıca "terörist tehditler ve diğer küresel zorluklar karşısında tüm dünya toplumunun çabalarını birleştirmeyi" amaçlayan yapıcı gündemi teşvik ettiklerini kaydetti.

Lavrov, "Bizim dünya işlerindeki bağımsız, ulusal çıkarları karşılayan politikamız Rusya toplumunun desteğine dayanıyor. Hiçbir tehdit ve baskı, bu politikamızı gözden geçirmemize yol açamaz" diye ekledi. (sputnik)

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