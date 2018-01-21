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22.01.2018 03:50

Lavrov: ABD, Türkiye'yi çıldırttı

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Lavrov: ABD, Türkiye'yi çıldırttı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’deki tek taraflı eylemlerinin Türkiye’yi çıldırttığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’deki tek taraflı eylemlerinin Türkiye’yi çıldırttığını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre Lavrov, Kommersant gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin Afrin Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, "Birçok siyaset uzmanı niçin endişe ettiğimizi soruyor ve şöyle diyor: Bırakın ABD, İran ya da Türkiye'yi çılgına döndüren tek taraflı eylemleri yaptığı Suriye gibi ülkelerde anlaşma yetersizliğini, dış ilişkilerdeki yıkıcı rolünü ispatlayadursun" diye konuştu.

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