Lana Del Rey'i kaçırmak isteyen kişi yakalandı

Michael Hunt'un Lana Del Rey'i kaçırmak istediği iddia edildi. Hunt, ihbar sonucu yakalandı.

Amerikalı şarkıcı Lana Del Rey’i Orlando konseri sırasında silah zoruyla kaçırma planları yaptığı iddia edilen Michael Hunt, polise gelen ihbar sonucu yakalandı.

Onedio’nun haberine göre, 32 yaşındaki Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Lana Del Rey geçtiğimiz cumartesi günü Orlando’daki Amway Arena’da konser verdi. Lana Del Rey’i takip eden 43 yaşındaki Michael Hunt, Amway Arena’dan bir blok ötede polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Michael Hunt’un Facebook hesabında Lana Del Rey ile ilgili yazılar ve videolar ortaya çıktı. Sanatçıdan ‘kraliçe’ olarak bahseden Hunt, “Cuma günü kraliçemi göreceğim ve o günden sonra kararlarımız bir olacak” yazdı. Hunt bir başka Facebook paylaşımında ise sanatçıyla ilgili olarak, “Büyük ihtimalle turnesini beraber sona erdireceğiz, dans edip konuşacağız ve birlikte neler yapabileceğimizi düşüneceğiz” ifadelerinde bulundu.

Uyuşturucudan şiddete kadar toplam 61 cezası bulunan Michael Hunt’ın 5 kez hapse girdiği açıklandı.