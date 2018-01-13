  • BIST 114.645
  • Altın 161,296
  • Dolar 3,7498
  • Euro 4,5487
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
13.01.2018 22:35

Kuzey ve Güney Kore'nin görüşeceği tarih belli oldu

»
Kuzey ve Güney Kore'nin görüşeceği tarih belli oldu
Kuzey Kore ve Güney Kore 15 Ocak'ta görüşme kararı aldı. İki ülke geçen hafta temasta bulunarak bir dizi karar almıştı.

Kuzey ve Güney Kore geçen hafta başladıkları temasların ardından 15 Ocak'ta görüşme kararı aldı.

Geçen hafta iki ülke arasındaki sınır köyü Panmunjom'da başlayan görüşmelerin sonunda Kuzey Kore'deki sporcuların Kuzey Kore Kış Oyunlarına katılmalarına karar verilmişti.

Görüşmeler iki ülke arasındaki gerilimin azalması yolunda önemli bir gelişme olarak nitelendiriliyor. Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde 9 Şubat'ta başlayacak Kış Olimpiyat Oyunları, 25 Şubat tarihinde sona erecek.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran'dan ABD'ye çok sert tepki!13 Ocak 2018 Cumartesi 13:33
  • 40 öğrencinin bulunduğu bot battı!13 Ocak 2018 Cumartesi 12:41
  • Trump'tan bir ilk13 Ocak 2018 Cumartesi 10:24
  • Rusya Türkiye’yi listeden çıkardı13 Ocak 2018 Cumartesi 10:16
  • Ülkeleri yangın yeri ama onların keyfi yerinde13 Ocak 2018 Cumartesi 02:11
  • Dahi mucit Elon Musk yanlışlıkla seks partisine katılmış!13 Ocak 2018 Cumartesi 00:50
  • Türkiye Yunanistan'ın alıkoydu gemiyle ilgili inceleme başlattı13 Ocak 2018 Cumartesi 00:15
  • Kraliçe Elizabeth'in tacını bisküvi kutularında saklamışlar12 Ocak 2018 Cuma 23:39
  • Büyükelçi, Trump'ın ırkçı sözleri nedeniyle istifa etti12 Ocak 2018 Cuma 22:28
  • Viagra'yı fazla kaçırınca havalimanında çırılçıplak koşturdu!12 Ocak 2018 Cuma 22:24
    • FOTO GALERİ
    • Kuş gribi Türkiye'ye geri döndü!
    • Sıla- Ahmet Kural çiftinden kötü haber
    • CHP İl Kongresi'nden fotoğraflar
    VİDEO GALERİ
    • Feyzioğlu: Erdoğan gitsin, çömez Cumhuriyet'in başardıklarını öğrensin
    • Haydarpaşa Garı'nda Nazım Hikmet anması
    • Voleybol maçında korku dolu anlar!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti