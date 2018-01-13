Kuzey ve Güney Kore'nin görüşeceği tarih belli oldu

Kuzey Kore ve Güney Kore 15 Ocak'ta görüşme kararı aldı. İki ülke geçen hafta temasta bulunarak bir dizi karar almıştı.

Kuzey ve Güney Kore geçen hafta başladıkları temasların ardından 15 Ocak'ta görüşme kararı aldı.

Geçen hafta iki ülke arasındaki sınır köyü Panmunjom'da başlayan görüşmelerin sonunda Kuzey Kore'deki sporcuların Kuzey Kore Kış Oyunlarına katılmalarına karar verilmişti.

Görüşmeler iki ülke arasındaki gerilimin azalması yolunda önemli bir gelişme olarak nitelendiriliyor. Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde 9 Şubat'ta başlayacak Kış Olimpiyat Oyunları, 25 Şubat tarihinde sona erecek.