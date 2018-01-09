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09.01.2018 11:40

Kuzey Kore'den sürpriz Güney Kore kararı

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Kuzey Kore'den sürpriz Güney Kore kararı
Kuzey Kore, Şubat ayında Güney Kore'de düzenlenecek etkinlik hakkında kararını verdi.

(DHA) - Kuzey Kore, Şubat ayında Güney Kore'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na katılacak.

Kuzey Kore ve Güney Kore yetkilileri iki yıl aradan sonra ilk kez bugün ateşkes köyü olarak da bilinen Panmunjom köyünde görüştü. Toplantının ana hedefi Kuzey Kore'nin gelecek ay Güney Kore'de düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları'na katılımı olarak belirlenirken, görüşmelerin ilk etabını tamamlayan yetkililer, Kuzey Kore'nin olimpiyatlara katılacağını açıkladı.

Anlaşma, Kuzey Kore yönetiminin nükleer silah programı sebebiyle iki ülke arasında aylardır süren gerginliklerin ardından diplomatik bir adım olarak görülürken, Güney Kore Birleşme Bakanı Yardımcısı Chun Hae-sung olimpiyatlar için Kuzey Kore'den gelecek olan ekip arasında bir sanatçı ve gazeteci ekibinin de bulunacağını söyledi.

İki taraf Aralık 2015'ten bu yana ilk kez görüşmeler için bir araya gelirken, Kuzey Kore medyasına göre ABD Başkanı Donald Trump'in Kuzey Kore yönetimine karşı olan sert tutumunun Olimpiyat müzakerelerini kolaylaştırdığı söylendi. Görüşmelerin ana maddesi Kuzey Kore'nin Kış Olimpiyatları'na katılımı olarak belirlenirken Kore Savaşı sonrasında ayrı düşen ailelerin yeniden bir araya gelmesi de önemli bir madde olarak yer aldı. Güney Kore yetkilileri ayrı düşen ailelerin gelecek ay Yeni Ay Yılı kutlamaları sırasında bir araya gelmesini önerdi.

Kuzey Kore yetkilisi Ri Son Gwon," Bugün Güney ve Kuzey Kore samimi ve ciddi bir vaziyetle görüştü" dedi. Görüşmeler sırasında Güney Kore Birleşme Bakanı Yardımcısı Hae-sung, Güney Kore yetkililerinin Pyeongchang Oyunları açılış seremonisi sırasında iki ülke temsilcilerinin yan yana yürümesi teklifinde bulunduğunu söylerken, Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon konuyla ilgili, " Pyeongchang ve Paralimpik  Oyunları'nı bir 'barış festivali' olarak yürütmeye ve Kuzey Kore'yle olan ilişkilerimizi güçlendirmeye çalışacağız. Acele etmeyeceğiz ve görüşmeleri aynı sakinlikle sürdüreceğiz" dedi.

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