Kuzey Kore ile Güney Kore masaya oturdu

Güney ve Kuzey Kore'den üst düzey yetkililer yaklaşık iki yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze görüşmeler yapıyor.

Görüşmeler, Kuzey Kore'nin Güney'de gelecek ay yapılacak Kış Olimpiyatları'na heyet göndermeyi ve askeri iletişim acil hattını tekrar açmayı kabul ettiği bir zamana denk geliyor.

Görüşmeler, nükleer ve füze programlarını ilerletmesi nedeniyle dünyayla gerilim yaşayan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Güney'le ilişkileri geliştirmeye yönelik sürpriz açılımının ardından kararlaştırılmıştı. Bazı çevreler ise Kim'in, açılımıyla aslında Seul'la Washington'un arasını bozmayı ve ülkesi üzerindeki uluslararası baskılar ve yaptırımları azaltmayı amaçladığını savunuyor.

Güney Kore'nin iki ülkenin birleşmesinden sorumlu bakan yardımcısı Chun Hae-sung gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır köyü Panmunjom'daki görüşmelerde Kuzey Kore heyetinin, içerisinde yetkililer, sporcular, taraftarlar, gazeteciler ve diğer grupların olduğu bir Olimpiyat heyeti göndereceğini söylediğini açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi dün, Kuzey Kore'nin oyunlara katılması için "kapıyı açık tuttuğunu” belirtmişti.

Güney Koreli 5 müzakereciden biri olan Chun, Güney'in, Kuzey Kore'nin büyük bir heyet göndermesini ve bu heyetin 9-25 Şubat arasında yapılacak olimpiyatların açılış ve kapanış törenlerinde Güney Koreli sporcularla birlikte yürümesini teklif ettiğini kaydetti.

Chun ayrıca, savaşın ayırdığı ailelerin geçici olarak yeniden biraraya gelmelerini ve cephe hattı bölgelerindeki düşmanlıkları azaltmayı amaçlayan askeri görüşmeler yapılmasını önerdiklerini söyledi. Chun, Güney Kore'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahtan arındırılması ihtiyacını vurguladığını ifade etti.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre Chun, Kuzey Kore'nin de buna yanıt olarak, iki Kore'nin diyalog yoluyla barışı ve uzlaşıyı desteklemeye çalışması gerektiğini söylediğini aktardı.

Medyada çıkan haberlere göre, iki tarafın heyet başkanları yerel saatle Salı akşam ortak bir bildirinin metni üzerinde konuşmak için biraraya geldi ancak görüşmelerin ne zaman sona ereceği konusunda bir bilgi verilmedi. Geçmişteki benzer görüşmeler genelde gece geç saatlere kadar sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump da, iki Kore arasındaki görüşmeleri "büyük bir başlangıç” olarak niteledi ve diyaloğun gelecek ayki olimpiyatların ötesine geçmesini umduğunu belirtti.

Salı günkü görüşmeler olumlu bir atmosferde başladı. Kuzey Koreli heyet başkanı Ri Son Gwon, görüşmelerin "Kore halkına yeni yılın ilk hediyesini vereceğini” umduğunu belirtirken, Güney Koreli BakanCho Myoung-gyon da benzer dilekte bulundu.

Chun, Kuzey Kore'nin Güney Kore heyetine, bir hafta içinde ikinci kez Güney'le askeri iletişim acil hattını yeniden açtığını söylediğini de kaydetti.