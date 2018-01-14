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14.01.2018 15:00

Çukurca'dan acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

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Çukurca'dan acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!
Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin Irak'taki Kulika Dağı'ndan düzenledikleri füzeli saldırıda 1 asker şehit oldu 3 asker yaralandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Kulika Dağı'ndan saldırı gerçekleştirildi.

Güdümlü füzeyle gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda şarapnel parçasının isabet ettiği Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp (üstte) yaralanmıştı. Yaralı asker, helikopterle kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Aynı saldırıda 3 askerin de yaralandığı bilgisi geldi.

ADANA KOZAN'A ATEŞ DÜŞTÜ

Füzeli saldırıda ensesine isabet eden şarapnel parçası ile yaralanan ve hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp'in, Adana Kozan nüfusuna kayıtlı olduğu açıklandı.

YARALI ASKERLERİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

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