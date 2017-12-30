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30.12.2017 16:30

Kuzey Irak'ta PKK saldırısı: Yaralı askerler var

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Kuzey Irak'ta PKK saldırısı: Yaralı askerler var
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Irak kuzeyinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 3 askerin yaralandığı açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Irak kuzeyinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 3 askerin yaralandığı, saldırı sonrasında teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatı ve bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile verilen karşılık sonucunda ilk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirme şöyle; "29 Aralık 2017 tarihinde Irak Kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından, uzun namlulu silahlar/roketatar ve havan ile saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonucunda bölgeden tahliye edilen yaralı 3 silah arkadaşımız tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edilmiştir.  Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal hava harekâtı ve bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile verilen karşılık neticesinde, ilk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede İHA ve hava destekli operasyonlara devam edilmekte ve gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleri ile mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

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