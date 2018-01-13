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13.01.2018 02:05

'Kuyu'nun öyküsü film oluyor

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'Kuyu'nun öyküsü film oluyor
Beykoz'da düştüğü 65 metrelik kuyudan 11 gün sonra kurtarılan ve 'Kuyu' adlı verilen köpeğin hikâyesi filme uyarlanıyor.

'Ayla'nın senaristi Yiğit Güralp'ın yazıp yönettiği 'Sarıl' isimli filmin çekimlerine haziran ayında başlanacak. 

Yiğit Güralp, 'Bu müthiş olayla dünyaya 'Türkler böyle insanlar mıymış?' dedirtmek istiyorum" dedi. (Habertürk)

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