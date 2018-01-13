'Kuyu'nun öyküsü film oluyor

'Ayla'nın senaristi Yiğit Güralp'ın yazıp yönettiği 'Sarıl' isimli filmin çekimlerine haziran ayında başlanacak.
Yiğit Güralp, 'Bu müthiş olayla dünyaya 'Türkler böyle insanlar mıymış?' dedirtmek istiyorum" dedi. (Habertürk)
'Ayla'nın senaristi Yiğit Güralp'ın yazıp yönettiği 'Sarıl' isimli filmin çekimlerine haziran ayında başlanacak.
Yiğit Güralp, 'Bu müthiş olayla dünyaya 'Türkler böyle insanlar mıymış?' dedirtmek istiyorum" dedi. (Habertürk)
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