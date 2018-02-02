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02.02.2018 03:00

Kuyumcuyu gasp ettiler! Tam Suriye'ye kaçacakken...

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Kuyumcuyu gasp ettiler! Tam Suriye'ye kaçacakken...
Gaziantep'te yaşanan bir olay herkesi şoke etti. Nizip ilçesinde kuyumcuya saldıran ve parasını gasp eden 5 Suriyeli yakalandı.

Gaziantep'in Nizip İlçesinde Suriye uyruklu kuyumcu Muhammed Meluk'u (53) evine giderken 8 yerinden bıçaklayıp, 20 bin dolarını gasp eden Suriye uyruklu 5 kişi, ülkelerine kaçmaya çalışırken yakalandı.

Pazartesi akşamı Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde meydana geldi. İlçe merkezinde kuyumcu yapan Muhammed Meluk, iş yerini kapatarak evine gittiği sırada önünü kesen 5 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Maluk'u 8 yerinden bıçaklayarak 20 bin dolarını gasp eden şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Sesleri duyanların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Nizip Devlet Hastanesine götürülen Meluk, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Meluk'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Meluk'u yaralayıp gasp eden 5 kişinin otomobille Şanlıurfa'ya kaçtığını belirlendi. MOBESE ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler, şüphelilerin Şanlıurfa'da araç değiştirdikten sonra yeniden Gaziantep'e döndüğünü belirledi.

SURİYE'YE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Polis, şüphelilerin tekrar araç değiştirerek Suriye'ye geçmek için Hatay'a doğru yola çıktıklarını belirlemesiyle harekete geçti. Nizip Asayiş ile Gaziantep Gasp Büro Amirliği ekipleri ortak operasyonla şüphelilerin kaçmaya çalıştığını aracın plakasını takibe aldı. Gaziantep polisi, şehir çıkışında oluşturduğu arama noktasında otomobili durdurup içerisindeki Suriye uyruklu Mustafa H., Racih A., Besil C., İbrahim A. ve Ali A.'yı gözaltına aldı. Paranın bir miktarı otomobilde bulunurken, şüpheliler Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahmekeye çıkarılan 5 Suriyeli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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