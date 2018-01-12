Kuyucuoğlu'ndan çiftçiler için kanun teklifi

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, tabii afetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak yardımlar ile bu çiftçilerin kredi, elektrik ve arazi borçlarının faizsiz bir yıl ertelenmesi hakkında kanun teklifi verdi.

Kuyucuoğlu, 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun'a geçici madde eklenmesini öngören teklifi ile Çiftçilerin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullandıkları kredilerin ertelenmesi ve Tarım Sigortası kapsamında sigortalı olup olmadıklarına bakılmaksızın bu Kanun kapsamındaki yardımlardan faydalanması hakkındaki Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Tekliflerin gerekçesinde, Türkiye'de yaşanan kuraklık, don, dolu, sel ve taşkın afetleri nedeniyle tarım sektörünün zor bir dönem yaşadığı, mevcut yasalar ile tabii afete maruz kalan çiftçilerin kayıplarının genel olarak karşılanamadığı, çiftçilerin ürünlerinin tamamı hasar gördüğünde bile, ürünlerin yanı sıra canlı-cansız üretim araçlarının ve tesislerinin toplam değeri üzerinden hasar oranı belirlendiğinden çiftçiye yardım yapılamadığı aktarıldı.

Kuyucuoğlu’nun yardımlara ilişkin teklifinde 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanuna geçici madde eklenerek, 2017-2018 döneminde yaşanan, sel veya taşkın afetleri nedeniyle tarlaları, bahçeleri, tarımsal ürünleri, seraları, hayvanları zarar gören çiftçilere, kayıplarının, tarım sigortaları kapsamında olduğuna bakılmaksızın kullandıkları kredilerin ertelenmesi öngörülüyor.

Teklif göre Mersin ili sınırları içinde yaşanan dolu, sel, aşırı yağış ve taşkın afetleri sebebiyle, ekinleri, ürünleri veya seraları en az %30 oranında zarar gören ve bu durumları il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen gerçek ve tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullandıkları kredilerin ertelenmesi ve Tarım Sigortası kapsamında sigortalı olup olmadıklarına bakılmaksızın bu Kanun kapsamındaki yardımlardan faydalanması hedeflenmektedir.