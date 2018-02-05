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05.02.2018 16:10

Kuyucuoğlu, kurultayı değerlendirdi

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Kuyucuoğlu, kurultayı değerlendirdi
CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, 36. Olağan Kurultayı’nı tamamlayan CHP'nin 2019 hedefine emin adımlarla gideceğini belirtti.

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, partinin 36. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun güven tazelediğini, Parti Meclisi’nin de büyük oranda yenilendiğini belirterek, “Parti Meclisi’ne seçilen her biri birbirinden değerli yol arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Kurultay sürecimiz geride kaldı. Artık hedefimiz 2019 seçimleri ve Türkiye’yi yeniden normalleştirmektir” dedi.

 36. Olağan Kurultay’ın sonuç bildirgesinin, partinin nasıl bir Türkiye hedeflediğini ortaya koyduğunu belirten Kuyucuoğlu, “Önümüzdeki dönemde parti örgütünün hedef ve öncelikleri tek adam rejimine son vermek, kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sisteme geçmek olacaktır. Cumhuriyet ve demokrasinin temeli olan laiklik ilkesinden taviz verilmeyecek, ne dinin siyasallaştırılmasına ne de siyasetin dinselleştirilmesine izin verilecektir. Din, vicdan ve inanç özgürlüğüne müdahalelere izin verilmeyecek, yaşamın her alanında adalet ve huzur sağlanacaktır. OHAL derhal kaldırılacak, Kanun Hükmünde Kararnameler yasama ve yargı denetimine alınacak ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ’nün siyasi ayağı kesinlikle ortaya çıkarılacaktır. Kurultayımızın sonuç bildirgesinde vurgulanan bu hedef ve ilkeler toplumun büyük kesiminin beklentilerini yansıtmaktadır. Ulusumuz laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin korunmasını, tek adam rejimine son verilmesini, parlamenter sistemin yeniden güçlendirilmesini ve adalet ilkesinin hayatın her alanında uygulanmasını istiyor. Örgütlerimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, üyelerimiz ve yurttaşlarımızla bu harami yönetiminden ülkemizi kurtarmak, Anayasamızın 2.maddesinde belirtildiği gibi Türkiye’yi yeniden demokratik, laik, sosyal hukuk devleti haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

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