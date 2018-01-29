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29.01.2018 12:35

Kütüphaneye yardımda 'engel' yok

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Kütüphaneye yardımda 'engel' yok
Çankaya Belediyesi Temizlik işçilerinin çöpten buldukları kitapları değerlendirerek oluşturdukları kütüphaneye ziyaretçi akını artarak sürüyor.

Çankaya Belediyesi Temizlik işçilerinin çöp koyteynırlarında buldukları kitapları değerlendirerek oluşturdukları kütüphanenin renkli ziyaretçileri vardı. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’nda eğitim gören çocuklar hem kütüphaneye kitap bağışladılar hem de kütüphanedeki kitapları okuyarak keyifli zaman geçirdiler.

İmrahor bölgesinde atıl durumdayken restore ederek çöp toplama şantiyesi haline getirdiği yerde kütüphane kuran Çankaya Belediyesi her yaştan ve her kesimden insanı kitap bağışlamaya ve okumaya davet ediyor.

Türkiye’de zihinsel yetersiz çocukların yeterli eğitim, rehabilitasyon ve bakım şartlarına kavuşabilmeleri için çalışmalar yürüten vakıf üyeleri ve eğitim gören çocuklar evlerinde bulunan kitapları kütüphaneye bağışlayarak yardım etmenin engel taşımadığını herkese göstermiş oldular.

Kitapları çok sevdiklerini söyleyen ve fırsat buldukça kütüphaneye gelmek istediklerini belirten çocuklar, şantiyedeki temizlik işçileri abileriyle birlikte kitap okumanın mutluluğunu yaşadılar. 

 

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