  • BIST 115.333
  • Altın 158,855
  • Dolar 3,7824
  • Euro 4,5472
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
01.01.2018 06:25

Kutlamalarda gerginlik: Suriye bayrağı açılınca...

»
Kutlamalarda gerginlik: Suriye bayrağı açılınca...
Eskişehir'de yeni yıl kutlamalarında gerginlik yaşandı. Suriye bayrağı açmak isteyen mülteciler ile bir grup arasında tartışma çıktı.

Önceki yıllarda olduğu gibi Eskişehir'de kutlamaların adresi İsmet İnönü Caddesi oldu. Burada toplanan kalabalık, şarkılarla yeni yıla girmeyi bekledi. Bu sırada bir grup tarafından Suriye bayrağının açılmak istenmesi üzerine, diğer bir grup duruma müdahale etti.

asas.jpg

Tarafları ayıran polis ekipleri, olayın büyümesini engelledi. Ardından bayrağın açılmak istendiği noktada bir kaç kişi kalabalığa hitap ederek, "Ne mutlu Türküm diyene" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Yeni yıla girerken alandaki kalabalık 10'dan geriye doğru sayarken, hemen sonrasında İstiklal Marşı okundu. Sonrasında caddede bulunan kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hasankeyf yine dinamitlendi31 Aralık 2017 Pazar 18:22
  • Öğrencilerin kaldığı apartta dehşet!31 Aralık 2017 Pazar 17:43
  • Ardahan'da kuduz karantinası!31 Aralık 2017 Pazar 17:26
  • Adıyaman’da korkutan deprem 31 Aralık 2017 Pazar 16:57
  • Eskişehir'de 3 bin fidan dağıtıldı31 Aralık 2017 Pazar 16:27
  • Öğrenci yurdunda ilginç olay30 Aralık 2017 Cumartesi 23:04
  • Tekirdağ'da klimalı durak30 Aralık 2017 Cumartesi 22:17
  • Bursa'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı30 Aralık 2017 Cumartesi 19:59
  • Katil, seyyar köfteci çıktı30 Aralık 2017 Cumartesi 17:48
  • Herkes bavuluyla akın etti!30 Aralık 2017 Cumartesi 17:12
    • FOTO GALERİ
    • Libidonuzun düşmesinin 8 olası nedeni
    • Çift başlı doğan buzağı şaşırttı
    • 2018'de kaç gün tatil var?
    VİDEO GALERİ
    • Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Hayırdır bozguncu!
    • Murat Hazinedar'dan kumpas iddialarına ilişkin açıklama
    • Reina katliamında hayatını kaybedenler anıldı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti