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15.01.2018 15:35

Kuşoğlu'ndan iki bakana iki ayrı soru

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Kuşoğlu'ndan iki bakana iki ayrı soru
CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül' UYAP sistemini ardından da Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a KÖİ sözleşme tutarlarını sordu.

CHP'li Kuşoğlu'nun soru önergesileri şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 10.01.2018 tarihinde dile getirilen UYAP sisteminin FETÖ tarafından ele geçirilmiş olması ifadesi ile ilgili olarak; 

1.    Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği UYAP üzerindeki FETÖ etkileri tespit edilmiş midir? Tespit edildi ise etkilenen dosyalar, kararlar ve etkide bulunan sorumlular belirlenmiş midir?

2.    Tespit edilen etkiler ve sorumluları hakkında soruşturma ya da yargılama kararları var mıdır? 

3.    FETÖ’nün sisteme etkide bulunduğu belirtilen sistemsel açıklıklar ya da yetki boşlukları giderilmiş midir?

4.    5651 sayılı yasa gereğince yer sağlayıcı ve erişim sağlayıcı yükümlülükleri yerine getirilmiş midir? Geçmişe dönük olarak tutulması zorunlu olan kayıtlar mevcut mudur, mevcut ise doğrulukları teyit edilmiş midir?

5.    UYAP sistemi devreye alındığı günden itibaren iş süreçleri ve Bilgi Teknolojileri alt yapısı bakımından periyodik bağımsız denetime tabi tutulmuş mudur? Bağımsız denetim gerçekleştirildi ise bulgular ve giderilemeyen önemli bulgular bulunmakta mıdır?

6.    UYAP sistemi üzerinde üçüncü kişiler ya da yetki sahipleri tarafından usulsüz erişim ya da veri değişikliği yapma zafiyetleri hala mevcut mudur?  FETÖ tarafından yapıldığı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilen etkiler bugün de başkaları tarafından yapılabilir durumda mıdır?
 

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a sorduğu sorular ise şu şekilde;

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Kalkınma Bakanlığı’nın 2018 Yılı Bütçe görüşmeleri sırasında, 2017 fiyatlarıyla proje aşamasındaki Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) sözleşme tutarlarının toplam rakamı 131,4 Milyar Dolar olarak açıklanmıştır.


1-    2017 fiyatlarıyla proje aşamasındaki Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) sözleşme tutarlarını toplam 131,4 Milyar Dolar olarak nasıl hesaplanmıştır?

2-    Bu hesaplamalarla ilgili varsayımlar nelerdir?


 

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