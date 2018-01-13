Sabah saatlerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri köye gitti. Kanatlı hayvanları itlafı için çalışma başlatan ekipler, kuş gribinin köydeki hayvanlar üzerinde etkili olduğunu, insanlarda herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırındaki Boğazye Köyünde kuş gribine rastlandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, köydeki kanatlı hayvanları itlaf etmeye başladı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de köylüleri sağlık taramasından geçiriyor.