Kurultayda rekor imza! Kılıçdaroğlu ve İnce'ye imza veren sayısı...

GERÇEK GÜNDEM - CHP'nin. 36. Olağan Kurul'tayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1081 delegenin imza verdiği, CHP Genel Başkan Adayı Muharrem İnce'ye ise 165 kurultay delegesinin imza verdiği öğrenildi.
Böylece CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin yarışacağı kesinleşti
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