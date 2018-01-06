Kurubük Koyu’ndaki ihaleye çok konuşulacak gerekçe

Muğla Çevre Vakfı'nca (MUÇEV), Datça ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kurubük Koyu'nun kiralanması ihalesine ilişkin tepkiler üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Muğla Vali Yardımcısı ve MUÇEV Yönetim Kurulu üyesi Kamil Köten, Kurubük Koyu kumsalının aşırı yoğun ve düzensiz kullanımı nedeniyle bölgede ciddi kirlilik meydana geldiğini ve bu nedenle ihale açıldığını söyledi. Bu açıklama da çevrecilerce şaşkınlıkla karşılandı.

Datça ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Mesudiye Mahallesi’nde, Ovabükü ile Palamutbükü arasındaki yol üzerinde bulunan, halkın kullanımına açık Kurubük Koyu’nunkiralanması için ihaleye çıkılacağı duyuruldu. Muğla Valiliği’ne bağlı MUÇEV tarafından kiralanacak bin 700 metrekarelik koy için 26 Ocak’taki ihale öncesi şartname hazırlandı. Yıllık kira bedeli olarak 40 bin liradan açılacak ihaleyi alan firmanın koyu, 2 yıllığına işletebileceği açıklandı; ancak ihale çevrecilerin tepkisine neden oldu.

Halka ait koyun, ihale ile işletmeye verilme çabasına gelen tepkiler üzerine MUÇEV tarafından açıklama yapıldı. Muğla Vali Yardımcısı ve MUÇEV Yönetim Kurulu üyesi Kamil Köten, açıklamasında, Kurubük Koyu kumsalının aşırı yoğun ve düzensiz kullanımı nedeniyle bölgede ciddi kirlilik meydana geldiğine dikkat çekti.

‘EKOLOJİK DENGE KORUNSUN DİYE İHALE AÇILMALI’

Ekolojik dengenin korunması ve hijyen sorunlarının yaşanmaması için önlem alınması gerektiği belirtilen açıklamada, “Bu nedenle bölgeye hizmet noktası kurularak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının asgari düzeyde karşılanması planlanmaktadır. Bölgede faaliyet gösteren firmaların, açık ihale usulü ile katılacağı ihale yapılacaktır. Bölgenin ekolojik kimliği oluşturulacaktır. Bölgenin korunması, temizliği, habitat ve doğal ortamın sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Alanın kullanımı ile ilgili ise vatandaştan herhangi bir giriş ücreti veya herhangi bir ad altında karşılık alınmayacaktır. Vatandaşlarımızın temiz ve güzel bir kumsal kullanmaları sağlanacaktır” denildi.

KANUNA GÖRE YAPI YAPILAMAZ

3621 sayılı Kıyı Kanunu’na göre, kıyı kenar çizgisi önündeki alanların imara konu edilemeyeceği kaydedilen açıklama, şöyle sürdürüldü:

“Sadece günü birlik olarak kullanılabilir. Kıyı kanunu uygulanmasına yönelik yönetmeliğin 13-C maddesine göre sadece 6 metrekare büfe, duş, tuvalet ve soyunma kabini yapılabilir. Bunların dışında herhangi bir yapı yapılamaz. Bu yapılan çalışmalar yapılan açıklamaların aksine bu koyu korumaya yöneliktir. Aksi takdirde bu cennet koy kirlilikten ötürü tehlike altındadır. Gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakmak en büyük hedefimizdir.” Köten’in bu açıklamaları koyu ücretsiz kullanan yurttaşları tatmin etmedi.

(sözcü)