KURTULUŞTAN KURULUŞA / CUMHURİYETTEN DEMOKRASİYE CHP…

Cumhuriyet Halk Partisi ‘’36. Olağan Adalet ve Cesaret Kurultayı’’nı yapıyor. CHP 100 yaşında.

Nasıl mi 100 yaşında? Açıklayalım.

CHP’nin tarihi, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri ile başlar. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgali üzerine Türkiye'nin çeşitli kent ve kasabalarında Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kuruldu. Bu cemiyetler Millî Mücadele'nin ilk örgütsel çekirdeğini oluşturdu. Mondros Mütarekesi'nin imzalanması sonucunda kurulan bu cemiyetler Ülkenin kurtarılmasına öncülük etti.

Yani Halk Fırkası’nın fikri temelleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri üzerine inşa edildi.

CHP, kurucusu ve ilk Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ulusal bağımsızlığı kazanan partidir. Saltanatı, hilafeti kaldıran, akli önceleyen devrimlerle, ulusal sanayinin ve milli ekonomiyi hedeflemiş, özel girişimin gelişimine zemin hazırlamıştır.

1946 DEMOKRASİYE GEÇİŞ VE 1959 KURULTAYI

CHP, İkinci Dünya Savaşı hemen sonrasında tek parti olmanın sağladığı tüm olanakları bir kenara bırakarak, çok partili rejime geçişi sağladı. Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde öncü misyonunu üstlendi.

9 Eylül 1957 kurultayında, Demokrat Parti (DP) iktidarının artan baskılarına karşı, muhalefet ile iş birliği yapılmasının kararlaştırıldığı kurultay oldu. Tam da bu günkü gibi.

12 Ocak 1959 Ülkede ve Dünya’da yaşanan sosyal ve ekonomik gelişmeler CHP'de etkili oldu. "iktidara yürüyen parti", "düzen değişikliği programı" yayınlandı. "İlk Hedefler Bildirisi" kabul edildi. Demokrasinin kurum ve kuruluşları yeniden yapılandı. Anayasa mahkemesi fikri, grev ve toplu sözleşme ve örgütlenme ile ilgili konular tartışıldı.

1973 ECEVİT’LE YÜKSELİŞ

CHP'nin 5 Mayıs 1972'de yapılan 5. Olağanüstü Kurultayı, İnönü-Ecevit çekişmesine sahne oldu. Kurultayın galibi Ecevit oldu. 8 Mayıs 1972 tarihinde, İsmet İnönü 33 yılı aşkın sürdürdüğü genel başkanlık görevinden istifa etti. Bu gelişme üzerine 14 Mayıs 1972'de tüzük gereği toplanan özel kurultayda, Ecevit, CHP Genel Başkanlığı'na seçildi. Karaoğlan efsanesi bütün yurdu sardı.

5 Kasım 1972 tarihinde de İsmet İnönü, 49 yıldır üyesi olduğu, 33 yılını genel başkan olarak geçirdiği CHP’den istifa etti.

12 EYLÜL DARBECİLERİ ATATÜRK’ÜN PARTİSİNİ KAPATIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra herhangi bir mahkeme kararına dayanmadan, diğer partilerle birlikte 16 Ekim 1981 tarihinde kapatıldı. Bu bir parti kapatma olayı değildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan altmış yıl Türk siyasi tarihine yön veren, Devleti kuran CHP, Atatürkçülük adına darbeciler tarafından kapatılmasıydı.

CHP’NİN YENİDEN AÇILIYOR

19 Haziran 1992'de, 12 Eylül darbecileri tarafından kapatılan partilerin yeniden açılmasını sağlayan yasa TBMM'de kabul edildi. 9 Eylül 1992'de toplanan 25. kurultayda CHP'nin aynı ad ve amblemle yeniden açılması kararlaştırıldı. Kurultayda Erol Tuncer ile yarışan Deniz Baykal, CHP'nin 4. Genel Başkanı seçildi.

Deniz Baykal’a AKP, FETO işbirliği ile komplo kurulması üzerine Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan seçildi. AKP’nin Devlet tüm gücünü ve olanaklarını, baskılarını kullandığı, kanun, ahlak kural tanımazlığı ile onurlu ve amansız mücadele etti.

HAK HUKUK ADALETE YÜRÜYÜŞÜ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkent Ankara'dan başlayan 450 kilometrelik Adalet Yürüyüşü'nün sonunda İstanbul Maltepe'deki miting meydanına "hak, hukuk, adalet" sloganıyla çıktı. Bu ruh ve iklim halkta çok önemli bir karşılık buldu.

Bu ruh ve iklim ile toplanacak kurultay tek adam rejimine, demokrasiye ve hukuksuzluğa karşı, Türkiye’yi demokratik bir Ülke yapmanın mücadele ve azmini hedefleyecektir. Aynen kurtuluş savaşında olduğu gibi. Bu kurultay, hortlayan irticaya, gericiliğe karşı mücadelenin, demokratik kurumlar yeniden işlerlik kazandırmanın, demokrasi mücadelesinin mücadelesi olacaktır.

Bu bilinçle hareket eden CHP delegasyonu Türkiye’yi aydınlık geleceğe için, özgürlük ve demokrasi için ve demokratik cumhuriyet için ‘’36. Olağan Adalet ve Cesaret Kurultayı’’ ile Türkiye’nin yolunu açacaktır.