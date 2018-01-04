"Kurtuluş Destanı’ Adana’dan başladı"

CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, Adanalıların onur günü olan ‘5 Ocak Kurtuluş Bayramı’nı kutladı.

Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayan CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen ‘Kurtuluş Destanı’nın Adana’dan başladığını belirterek, “Bu onur Adanalılarındır. Kurtuluş Bayramımız kutlu olsun” dedi.

“ADANALILARIN DİRENİŞİ ATATÜRK’E İLHAM KAYNAĞI OLDU”

CHP İl Başkanı Ayhan Barut, Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96.yıldönümü dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, Mondros Mütarekesinin imzalanmasının ardından emperyalist güçlerin yurdu işgal etmeye başladığını anımsattı. Yurdun güneyini işgal eden Fransızlara karşı, bağımsızlığına, özgürlüğüne düşkün yiğit Adanalıların gösterdiği direnişin Mustafa Kemal’e ulusal kurtuluş mücadelesi için ilham kaynağı olduğunu dile getiren Barut, Atatürk’ün “Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur” şeklindeki sözlerinin de bunun kanıtı olduğunu aktardı.

“ONUR VE GURUR GÜNÜMÜZ”

Barut, “Önderimiz Atatürk’ün kurtuluş mücadelesi fikri temellerini attığı Adana, bu bağlamda ‘Kurtuluş Destanı’mızın başladığı yerdir. 5 Ocak 1922 de yiğit Adanalıların bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde emperyalistlere karşı verilen mücadelenin başarıyla sonuçlandığı onur ve gurur günüdür. Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile ‘Kurtuluş Mücadelesi’nde gözünü kırpmadan bağımsızlık için canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi CHP Adana İl Örgütü adına minnetle anıyorum. Adanalı hemşehrilerimizin de 5 Ocak Kurtuluş Bayramı’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.