Kurtulmuş: Terör unsurları yok edilinceye kadar...

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Afrin'de sınır güvenliğini tehdit eden terör unsurları yok edilinceye kadar, Zeytin Dalı Harekatı'nın süreceğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından, "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin Türkçe, İngilizce ve Arapça paylaşımda bulundu. Numan Kurtulmuş, "Türkiye güneyinde bir terör devleti oluşumuna asla seyirci kalamaz. Afrin Operasyonu uluslararası hukuka uygun meşru bir barış harekatıdır. Afrin'de sınır güvenliğimizi tehdit eden terör unsurları yok edilinceye kadar Zeytin Dalı Harekatı devam edecektir. Rabbim askerimize güç versin. Dualarımız Mehmetçik ile." değerlendirmesini yaptı.