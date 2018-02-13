‘Kurtlar Vadisi’ krizde

Raci Şaşmaz’ın şirketi Pana Yapı’nın Fikirtepe’deki Brooklyn Dream ve Life projelerinde iki aydır inşaatlar durdu, ne zaman başlayacağı ise belirsiz.

Şehriban Kıraç - CUMHURİYET - Kurtlar Vadisi ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinin yapımcısı Pana Yapım’ın sahibi Raci Şaşmaz’a ait olan Pana Yapı, İstanbul Fikirtepe’de başladığı kentsel dönüşüm projelerine iki aydır çivi bile çakmadı. 1000’i aşkın konutun bulunduğu Brooklyn Dream ve Brooklyn Life projelerinde 500 civarında hak sahibi ise evlerinin teslim edilmeyeceği endişesini yaşıyor. 200 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek ve 650 adet konut ile 34 adet ticari ünitenin yer aldığı Brooklyn Dream projesinde inşaatın sadece yüzde 12’si bitirildi. 105 milyon TL yatırımla hayata geçirilmesi planlanan ve 431 konut ile 16 ticari alandan oluşan Brooklyn Life inşaatının ise yüzde 25’i tamamlandı.

Kirayı vermiyorlar

İki yıldır evleri yıkılan bazı hak sahiplerine son bir yıldır sözleşmede olduğu halde kira desteği de verilmiyor. Pana Yapı mağduru Makbule Arslan, iki yıl önce Fikirtepe’deki 150 metrekare evinin bulunduğu arsayı kentsel dönüşüm kapsamında Selimoğlu İnşaat’a verdiğini ve sözleşmeye göre 2+1 olan 5 tane daireyi alacağını vurgulayarak, “Biz sözleşmeyi Selioğlu ile yaptık. Ama sonra Selioğlu inşaat Pana tarafından satın alınmış, bizim hisse de onlara geçti. Her hak sahibiyle ayrı sözleşmeler imzalamışlar. Sözleşmeye göre bizim evlerimiz 24 ayda teslim edilecekti. Ama şu anda inşaatlar durmuş. Bir yıldır kira alamıyoruz. Şimdi projenin iskânı bile yok deniliyor. Pana Yapı bize param yok, projeye devam edemeyeceğim diyor. Şirket alehine açılmış birçok icra davası var. Evlerimiz bitecek mi, bitmeyecek mi, onu bile bilmiyoruz” ifadesini kullandı. Pana Yapı İnşaat Grup Başkanı Mahir Şaşmaz, nakit sıkıntısı yaşadıklarını inşaatların bu nedenle durduğunu, finansla ilgili görüşmeler yaptıklarını ancak bir iki ay daha inşaatlara başlayamayacaklarını söyledi.

Nakit sıkıntısı var

Şaşmaz, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada bankalardan kredi bulamadıklarını belirterek, “Fikirtepe genelinde bir sıkıntı var. Burada devam eden üç projemiz var. Birini Katarlılarla yapıyoruz. Ama Brooklyn Life’ın yüzde 40, Brooklyn Dream’ın da yüzde 45’i bizim. Buralarda inşaatlar durdu. Satış yapamıyoruz. Nakitle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Eskiden bankalar projenin yüzde 30’u bitmeden kredi vermezdi. Şimdi bitmek üzere olan projeye bile vermiyor. Hak sahipleriyle görüşüyoruz, başka mütteahitlere devredilebilir siz de önerin biz de bakalım diyoruz” ifadesini kullandı.

Evimi verdim kiracı oldum

Şikayetvar internet sitesinde de son iki ayda Pana Yapı mağdurlarının feryatları artmış durumda. O mağdurların açıklamalarının bazıları şöyle:

-Pana Yapı Broklyn Dreems mağduruyum. Benim gibi birçok mağdur olduğunu da biliyorum. Yasal yollardan hakkımı arayamıyorum, çünkü Pana’nın satış yaptığı yerde muhatap yok, telefonlar çalmıyor, web sitesi çalışmıyor, finans merkezleri taşınmış.

Mahalleyi kandırdılar

-Pana Yapı yüzünden evimizi verdik, kiracı olduk. İstanbul Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi’nde olan müstakil evimi kentsel dönüşüm olarak Pana Yapı’ya kat karşılığı anlaşarak verdik. Ama geçen 3 yıllık sürede firma evimizi yıktı. Sözleşmede yazan hiçbir hakkımı vermedi; ne kira ödemesi alıyorum, ne de hakkım olan dairelerimi. Şu an çok büyük derecede mağduruz. Evimizi verdik, kiracı olduk. Firma sahibi Raci Şaşmaz ile görüştüğümüzde maddi sıkıntılardan yapamadığını söylüyor. Keşke evimizi yıkmadan söyleseydi yapamayacağını.

-Brookloyn Dream projesi Pana Yapı koskoca bir mahalleyi kandırdı tapularımizı aldı kat karşılığı. Neev yaptı ne de kira verdi, yıktı halkın evini millet şu an aç ama umurunda bile değil R.Ş. Bey’in.

-Pana Yapı 2017 Aralık teslim edeceğini taahhüt ettiği Brooklyn Life projesinin, 2019 Aralık ayında teslim edileceğini telefonla tarafıma bildirdi. Aktif bir inşaat durumu da yok. Bir firma düşünün ki sitedeki hiçbir şikâyeti umursamıyor.

-Haziran 2016’da Brooklyn Life Projesi’nden bir daire satın aldım. Ev satılırken bize teslimat süresi Ekim 2017 olarak belirtildi. Sözleşmede Haziran 2018’i görünce itiraz ettik ama satış temsilcisi “Sözleşmede bu tarihi verdik ama kesinlikle Ekim 2017’de teslim edilecek” dedi. Ancak sonradan gazetelere Haziran 2018 olarak bilgi verdikleri ortaya çıktı. Bu sene ise bizi arayarak teslimat tarihini Aralık 2019 olarak değiştirdiklerini belirttiler. Projedeki hakkımı satmak istediğimde ise buna onay vermeyeceklerini belirttiler.