Kürt temsilci: Afrin'i Suriye yönetimine vermek için...

Rusya Kürtleri Ulusal ve Kültürel Federal Otonomisi Eş Başkanı Ferhat Patiyev, Kürtlerin Afrin'i Suriye yönetiminin ve ordusunun kontrolüne bırakılması konusunda görüşmelerde bulunmadığını söyledi.

Rusya Kürtleri Ulusal ve Kültürel Federal Otonomisi Eş Başkanı Ferhat Patiyev, Kürtlerin Afrin'i Suriye yönetiminin ve ordusunun kontrolüne bırakılması konusunda görüşmelerde bulunmadığını söyledi.

Rusya Kürtleri Ulusal ve Kültürel Federal Otonomisi Eş Başkanı Ferhat Patiyev, Kürtlerin Afrin'i Suriye yönetiminin ve ordusunun kontrolüne bırakılması konusunda görüşmelerde bulunmadığını söyledi.

Sputnik'e konuşan Patiyev, "Kürtlerin Afrin'i Suriye yönetimine verme eğiliminde olduğuna dair basında çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Afrin'in ayrılmaz bir parçası olduğu Kuzey Suriye Federasyonu'nun statüsü resmen tanınmadıkça, Suriye hükümet güçlerinin Afrin kantonunda serbestçe faaliyet yürütmesi söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

İzvestiya gazetesinin haberinde, Kürtlerin TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'na devam ettiği Afrin'i Suriye hükümet güçlerinin kontrolüne verme yönünde görüşmeler gerçekleştirdiği ve Rusya'nın da Kürtleri ikna etmek için arabuluculuk rolünü üstlendiği ileri sürülmüştü.(sputnik)