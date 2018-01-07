Kur'an dağıtan Türk işadamı gözaltına alındı

İddiaya göre yatırım ve yardım için Tanzanya'ya giden Türk işadamı Halidin Mumcu, izinsiz Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Mumcu ile gözaltına alınan Tanzanya vatandaşı Ali Kalufya’nın kardeşi Yusuf Kalufya, yaptığı açıklamada, abisi ve Mumcu’nun izinsiz Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapmak suçlamasıyla 10 gündür gözaltında olduğunu söyledi.

Kalufya, "Abim her yıl bölgede bulunan medreselere Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapmaktaydı. Bu yıl yine yanında getirdikleri mushafları izinsiz dağıttığı için polis tarafından gözaltına alındı" dedi.

Halidin Mumcu'nun durumu hakkında da bilgi veren Yusuf Kalufya, "İstanbul’dan yatırım araştırmaları için gelmişti ve gözaltı sonrası rahatsızlanınca Kigoma Devlet Hastanesi'nde 2 gün müşahede altında tutuldu ve tekrar Kigoma Merkez Polis Karakoluna götürüldü." diye konuştu.