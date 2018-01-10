Kuraklık, kayak merkezlerini vurdu

Habertürk’ün dün, yurt genelinde yaşanan kuraklığı ‘Kış korkusu’ başlığıyla manşetine taşıması ve barajlardaki su oranının düştüğünü haberleştirmesinin ardından kar merkezlerinin de ‘alarm’ verdiği ortaya çıktı.

Mevsim normallerinin dışındaki hava durumu yalnızca barajları değil kayak merkezlerini de olumsuz etkiledi. Geçen yıl yüzde 100 doluluğa ulaşan kayak merkezleri bu yıl boş kaldı, kar olmayınca pistler kapandı.

Habertürk'ün haberine göre 3 bin 258 metre yüksekliğindeki Munzur Dağları’nın eteklerinde kurulan ve yaklaşık 50 milyon liraya mal olan Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi, ocak ayına girilmesine rağmen kar yağışı olmadığı için sezonu açamadı. Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde, geçen yıl ocak ayında Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası ve şubat ayının ilk haftalarında Dağ Kayağı Dünya Şampiyonası yapılmıştı.

"Mağduriyet var"

Kocaeli Kartepe’de geçen yıl ocak ayında 250 cm olan kar kalınlığı bu yıl 18 cm ölçüldü. Kartepe’de de pistler kapandı, oteller boş kaldı. Kartepe Green Park Oteli Genel Müdürü Mehmet Zeki Ünal, “Geçen yıl yüzde 80 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 20’lerde kaldı. 4’te 1 oranında küçülmeye gittik. Bir kere kar yağdı ve 6-7 gün kayak yapılabildi. Şu an pistlerimizde çok az kar var ve kapalı. Pistlerden çamur çıkmaya başladı. Hakikaten büyük mağduriyet var. Umarım kar yağar. Sömestrde yağdı yağdı, sonrasında insanlar zaten gelmiyor” diye konuştu.

Ilgaz’daki durumu özetleyen Ilgaz Kaymakamı Muhammed Gürbüz ise şunları söyledi:

“Şu an Ilgaz Dağı’nda kayak yapılabiliyor. Ama bizim iki bölgemiz var ve Yıldıztepe bölgesinde kar yok. Ilgaz’da kar kalınlığı 30 santimin üzerinde. Kar yağışının istenen seviyede olmaması müşterilerin azalmasına sebep oldu. Yılbaşı rezervasyonlarımızın bir kısmı iptal edildi. Kar yağışının şubat tatiline kadar görünmüyor olması ister istemez talebi azaltıyor. Ilgaz Dağı’nda problem yok ancak Yıldıztepe’de sıkıntı var.”

Uludağ'da pistler açık, kar kalınlığı 88 santim

Uludağ’da da geçen yıl 260 cm olan kar kalınlığı bu yıl 88 cm. Güney Marmara Turizm ve Otel İşletmecileri Birliği (GÜMTOB) Dernek Başkanı Mehmet Haluk Beceren, kar kalınlığının düştüğünü ancak pistlerin açık olduğunu söyledi. Geçen yıl ocak ayında tarihinin en çetin kışını geçiren ve günlerce kent merkezindeki yolları dahi kar nedeniyle kapanan Toroslar’ın eteğindeki Mersin’in Çamlıyayla İlçesi’nde ise bu yıl bahar yaşanıyor.

Geçen yıl 9 Ocak’ta kar kalınlığı bazı bölgelerde 1 metreyi bulan Niğde’nin Çamardı İlçesi’ne bağlı Demirkazık Dağı’na da beklenen kar yağmadı. Bu yıl kar kalınlığı 10 cm’de kaldı. Aynı dönemde kar yağışı nedeniyle ulaşımın kapandığı Toroslar’ın yüksek kesimlerindeki Tepeköy’de ise yağan kar henüz tutmadı.

Ağrı Dağı eteklerinde de geçen yıla göre daha az kar bulunurken, bu yıl beşincisi yapılması planlanan Uluslararası Çıldır Kristal Göl Festivali, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle tehlikeye girdi. Festival hazırlıkları sürerken, gölün üzerindeki buz tabakası eridi.

Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, Çıldır Kristal Göl Kış Şöleni’nin iptal olmaması ve Çıldır Gölü’nün istenilen buz seviyesine ulaşması için önümüzdeki günlerde “buz duasına” çıkmayı düşündüklerini söyledi.