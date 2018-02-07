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08.02.2018 02:45

Kümeste bulduğu yumurta karşısında şaşkına döndü

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Kümeste bulduğu yumurta karşısında şaşkına döndü
Bahçesinde tavuk ve horoz besleyen Gülten Özden'in kümeste bulduğu parmak şeklindeki yumurta görenleri hayrete düşürdü.

Zonguldak'ta bahçesinde tavuk ve horoz besleyen 53 yaşındaki Gülten Özden'in, sabah kümesteki yumurtanın şeklini görünce şaşırdı. Özden, "Sosis gibi bir yumurta. İlginç bir olay. Bunu saklayacağım" dedi.

DHA'nın haberine göre Çınartepe Mahallesi'nde oturan Gülten Özden, sabah saatlerinde bahçesinde beslediği horoz ve tavukların yanına gitti. Kümese giren Gülten Özden, tavuklarından birinin parmak şeklinde yumurtladığını gördü.

Gülten Özden, 5 yıldır tavuk ve horoz beslediğini, ilk defa bu şekilde bir yumurta gördüğünü söyledi. Özden, "Tavukların yumurtalarını satıyoruz. Kümeste yumurtayı görünce şaşırdım. Sosis gibi bir yumurta. İlginç bir olay. Nasıl olmuş anlamadım. Kimse anlam veremedi. Bunu saklayacağım" dedi

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