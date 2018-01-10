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10.01.2018 19:35

Kumar oynatmak için hayali dernek kurdular

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Kumar oynatmak için hayali dernek kurdular
BURSA’da Emlakçılar Dernek Lokali adı altında açılan kayıt dışı dernek lokalinin bulunduğu binaya kumar baskını düzenlendi.

DHA - Baskında duvara sabitlenerek tombala cihazından çıkan sayıları perdeye yansıtan projeksiyon cihazı ile cep telefonu şarj aleti görünümünde kumar makineleri ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatılan umuma açık yerlere yönelik operasyon düzenledi. Merkez Osmangazi ilçesinde bir binaya düzenlenen baskında ruhsatsız ve kayıt dışı Emlakçılar Dernek Lokali adı altında bir mekanda kumar oynatıldığı tespit edildi. Yapılan araştırmada duvara sabitlenerek tombala cihazından çıkan sayıları perdeye yansıtan projeksiyon cihazı, 1 tombala makinesi, 2 şarj cihazı görünümlü slayt makinesi, 1 sigaramatik, 1 çarkıfelek makinesi, 150 tombala kartı, 590 tombala pulu ele geçirdi. Ele geçirilen makinelerden çıkan 1200 lira paraya el konuldu.

Ekipler işletme sahibine 'kumar oynatmak ve kumar için yer temin etmek' suçundan 4  bin 767 lira para cezası kesip kumar oynatılan malzemelere el koyarken, kumar oynayan 21 kişiye ise kişi başı 227 lira idari para cezası verildi.

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