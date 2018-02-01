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01.02.2018 14:35

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Fikret Orman oldu

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Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Fikret Orman oldu
Son dakika haberine göre Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı belli oldu.

Vakfın başkanlık görevine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman seçildi

Galatasaray'da olağanüstü genel kurulda başkanlık görevini Mustafa Cengiz'e devreden Dursun Özbek'in Kulüpler Birliği'ndeki görevini de kaybetmesiyle birlikte vakıf, Maslak'taki merkezinde 12:00'de toplantı yaptı. Toplantıda Kulüpler Birliği Başkanı olarak Fikret Orman seçildi. Orman'ın yardımcılığını Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir yapacak.

Dursun Özbek'in ayrılışının ardından bazı Süper Lig başkanları, Beşiktaş Başkanı Firket Orman'ın, vakfın başkanlığına aday olması yönünde açıklamalar yapmıştı. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, Osmanlıspor Başkanı Sadık Dik, Orman'ın adaylığını desteklediklerini duyurmuştu.

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