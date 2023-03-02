Zorlu PSM, DasDas ve İhtiyaç Haritası'nın 'Dayanışma Konseri' ücretlerine tepki yağdı
DasDas, İhtiyaç Haritası ve Zorlu PSM'nin depremzedelere destek olmak amacıyla düzenlediği "Dayanışma Sahnesi" etkinliğinin bilet fiyatlarına sosyal medyada birçok kullanıcı tepki gösterdi.
DasDas, İhtiyaç Haritası ve Zorlu PSM, 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzedelerin ihtiyaçlarına katkıda bulunmak amacıyla, 30 Mart’ta “Dayanışma Sahnesi” etkinliği düzenliyor.
Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek yardım gecesinden elde edilecek gelir, deprem bölgesindeki eğitim materyalleri ve eğitimle ilgili oluşacak ihtiyaçların karşılanması için İhtiyaç Haritası’na aktarılacak.
Etkinliğin bilet fiyatları şöyle: Etkinlik Bileti: 5 bin lira (Etkinliğe katılım hakkı verir) Dayanışma Bileti 1: 500 lira (Etkinliğe katılım hakkı vermez) Dayanışma Bileti 2: 1000 lira (Etkinliğe katılım hakkı vermez) Dayanışma Bileti 3: 10.000 lira (Etkinliğe katılım hakkı vermez)
Etkinliğin bilet fiyatlarının açıklanmasının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı etkinliğe tepki gösterdi.