Zonguldak'lı Yazarın Kitapları İlgi Çekiyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 1970 yılında doğan kitap yazarı Hüseyin Uyar, 2023 yılında çıkardığı iki kitabını da okuyucularıyla buluşturarak ilgi odağı oldu.

Çaycuma ilçesinde ikamet eden 54 yaşındaki kitap yazarı Hüseyin Uyar, kaleme aldığı kitaplarla okuyucularına ulaşmaya devam ediyor. Yazar Hüseyin Uyar, ZGC Çaycuma Temsilcisi Davut Uyar’ı ziyaret ederek kitaplarını hediye etti.



Tarih, mitoloji ve felsefe ile hayatında hep var olan öykülerle özel ilgilendiği alanlarla ilgi odağı olmayı sürdüren Yazar Hüseyin Uyar, kaleme aldığı ‘Mucizeyi beklerken’ isimli öykü kitabını geçtiğimiz 2023 yılında okuyucularıyla buluşturdu.



Bu kitabını çıkarmasının ardından yine kitap yazmaya devam eden Uyar, ’Zemheri Sıcağı’ ve ’Sarkaç’ isimli iki kitabını daha okuyucuyla buluşturdu. ’Zemheri Sıcağı’ isimli kitabı roman olurken, diğer kitap ’Sarkaç’ ise öykü olarak devam ettirdi. ’Dualite’ ile yol haritası çizen Uyar, bu kitabını Dr. Özlem Demir ile ortak kaleme aldı.

Kaynak: İHA