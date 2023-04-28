Zeugma'dan kaçırılan eser Türkiye'ye dönüyor

Gaziantep'te yer alan Zeugma Antik Kenti'nden İtalya'ya kaçırılan mezar steli, Türkiye'ye iade edilecek.

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Zeugma'dan kaçırılan eser Türkiye'ye dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Belkıs köyünde yer alan Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılarak İtalya'ya götürülen mezar stelinin Türkiye'ye iade edileceğini duyurdu.

MS 2. yüzyıla ait olan stel, Türkite'nin Roma Büyükelçiliği'ne teslim edilecek.

Duyuruyu resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapan bakanlık, şunları söyledi:

"Gaziantep Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan ve MS 2. yüzyıla ait olan mezar stelimiz İtalyan makamlarıyla yaptığımız iş birliğiyle ülkemize dönüyor. Önemli bilimsel veriler taşıyan stel Roma Büyükelçiliğimize teslim edilerek ait olduğu topraklara kavuşacak."

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