Zeugma Mozaik Müzesi depremde hasar almadı

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, müzede personel anlamında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Çomak, şöyle konuştu:

“Depremin ilk anından itibaren kameralar aracılığıyla yaptığımız incelemede herhangi bir eserimizin zarar görmediğini tespit ettik. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdürlüğümüzün personeliyle tek tek incelemelerimizi yaptık ve bu yaptığımız incelemelerde de herhangi bir eserimizde, binanın yapısal durumunda, eser ve teşhir tanzimlerinde hiçbir şekilde hasar oluşmadığını gördük.”

“BİR MOZAİK TAŞI DAHİ DAĞILMADI”

Zeugma Müzesi’nin dışında kentteki diğer müzelerde de hasar olmadığını belirlediklerini aktaran Çomak, sözlerine şöyle devam etti:

“Zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen yetkililer de binamızın yapısal anlamdaki taşıyıcı kolonlar, kirişler, binanın diğer mekanlarıyla ilgili incelemelerini yaptı. Herhangi bir sıkıntı olmadığını, kullanılabilir bir vaziyette olduğunu da söyleyince içimiz rahatladı. İkinci depremden sonra da bir eser kaybına rastlamadığımızı tespit ettik. Bunlar çok önemli konulardı ilk etapta. Mozaiklerimiz ve mozaiklerimizin aralardaki derz olarak tamamlanan yerlerde dahi çatlamalar olmadı. Yani bir tane mozaik taşımız dahi dağılmadı.”

Kaynak: AA