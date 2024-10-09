Yozgat’ta Bozok Film Festivali Başladı

Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi’nin paydaşlığında düzenlenen film festivalinin ilk günü renkli geçti. 10 Ekim Perşembe günü ‘Türk Sinemasının Sultanı’ olarak kabul edilen Türkan Şoray’ın katılımı ve söyleşisi ile tamamlanacak olan film festivalinin açılışında Jandarma Bandosu, Yeşilçam'ın unutulmayan film müzikleri ve solo konseri ilgiyle izlendi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki açılış programına katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yaptığı kısa konuşmada, "Üçüncüsünü düzenlemekte olduğumuz Bozok Sinema ve Kültür Festivalimize hepiniz hoş geldiniz. En büyük yatırım sadece coğrafyaya değil, o coğrafyayı gönüllere nakşeden insana ve insanlığadır. Bizler de bu vesileyle işte bu festivallerle kimi zaman sinema festivalleri kimi zaman şiir dinletileri, kimi zaman konserlerle, kimi zaman söyleşilerle Anadolu’muzu söz yerindeyse Türk'ün harsını, Türk milletinin kültürünü gönüllere ve gönüllerimize nakşetmeye, ilmek ilmek dokumaya devam ediyoruz" dedi.

Festivalin açılışında konuşan Sinema Genel Müdürü Birol Güven de, kısa filmle ilgili algının yanlışlığına değinerek, şöyle konuştu:

"Kısa filmle ilgili bir algı var, bunu düzeltmemiz gerekiyor. Genel olarak ülkemizde, 'şimdi sen kısa film çek, ileride de uzun metraj çekersin' gibi bir anlayış var. Sakın böyle düşünmeyin. Kısa film kendi başına, kendi ayakları üzerinde duran çok iyi bir sanat dalıdır ve yirmi birinci yüzyıla daha uygundur. Bir insan ömrünün sonuna kadar kısa filmci olabilir. Biz sonuna kadar destekleriz sizleri. Çünkü kısa filmin şöyle bir zorluğu da vardır; dünyanın en iyi fikirleri kıs filmden çıkar. Çünkü kısa filmin parası yoktur. Kısa filmcinin parası yoktur, bütçesi düşüktür. O yüzden de çok büyük fikirler bulur. Zamana karşı derdini anlatır. Bence sinemanın da ruhuna daha uygundur."

DÜNYANIN EN ÇOK DİZİ SATAN İKİNCİ ÜLKESİ

Daha sonra söyleşi yapan Birol Güven, yöneltilen soruları yanıtlarken, "Bugün biz dünyanın en çok dizi satan ikinci ülkesiyiz, Amerika'dan sonra Türkiye. 150 ülkeye satıyoruz, dünyada bir milyar insan düzenli olarak Türk dizilerini seyrediyor. Bütün bu endüstrinin yapımcıların, senaristlerin, oyuncuların bir filme borcu var, Acı Hayat. Dolayısıyla tüm sinema tarihinin gelmiş geçmiş en etkili filmidir. En iyi filmi demiyorum bak. Belki 'Sevmek Zamanı' daha iyi olabilir ondan ama 'Acı Hayat' özel olarak çalışılması gereken bir filmdir" diye konuştu.

Festivalin ilk gününde Ulusal öğrenci filmleri ödülleri de sahiplerini buldu. ‘Belgesel Film’ kategorisinde; Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nden Nurullah Güzel, ‘Cahide Sonku’ belgeseliyle birinci, Selçuk Üniversitesinden Elif Tuğba Topal ‘Bozkırkurdu’ belgeseliyle ikinci, Yozgat Bozok Üniversitesinden Mustafa Zafer Yücesoy da ‘Parmak Adamlar’ belgeseliyle üçüncülük ödülü aldı.

‘Kurmaca Film’ kategorisinde; Anadolu Üniversitesinden Buğra Mert Alkayalar ‘İstasyon İnsanları’ ile birinci, Çankırı Karatekin Üniversitesinden Nisa Nur Küsmen ‘Kuşlar Nereye Uçar Anne’ ile ikinci, Ankara Üniversitesinden Hikmet Kaymak ‘Dilmun Diyarında’ ile üçüncü oldu.

‘Deneysel Film’ kategorisinde; Çankırı Karatekin Üniversitesinden Berkay Olgun ‘The Lunatic Of Etretat’ çalışmasıyla birinci oldu. Üsküdar Üniversitesi İbrahim Karahasan ‘Meçhul’ çalışmasıyla ikinci, Anadolu Üniversitesinden Buğra Mert Alkayalar da ‘Ve Onları Çağırdık’ adlı çalışmasıyla üçüncülük ödülü aldı.

Ödüller Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sanatçılar Etem Caner Karaüç, Deniz Gök, Aydın Sarman tarafından sahiplerine verilerek, etkinliğin ilk günü tamamlandı.

Kaynak: ANKA