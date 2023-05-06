Yönetmen Mustafa Ziya Ülkenciler hayatını kaybetti

TKP üyesi, set tasarımcısı, usta sanat yönetmeni Mustafa Ziya Ülkenciler hayatını kaybetti

Yönetmen Mustafa Ziya Ülkenciler hayatını kaybetti

Ülkenciler’in vefatını Sinema Emekçileri Sendikası, sosyal medya hesabından “Sanat yönetmeni Mustafa Ziya Ülkenciler’i kaybettik. Başımız sağ olsun.” ifadesiyle duyurdu.

Antalya’da 1947’de dünyaya gelen Ülkenciler, 1967’den bu yana yüksek öğrenimini yapmak için geldiğini İstanbul’da yaşamını sürdürdü.

Ülkenciler, 1976’da profesyonel tanıtım fotoğrafçılığına başladı. 1983’te Bilsak Fotoğraf Atölyesi’ni kurdu ve aynı atölyede fotoğraf dersleri verdi. 1984’de Taksim Sanat Galerisi’nde ilk resim sergisini açan Ülkenciler, 1986’da “Dilan” filmiyle sinemaya adım attı.

Atıf Yılmaz’ın “Asiye Nasıl Kurtulur”, “Hayallerim Aşkım ve Sen” filmlerinin setinde görev alan Mustafa Ziya Ülkenciler, Odak Film’de çalışmalarını sürdürdü. Bir yandan da birçok gazete ve derginin sanat sayfalarına içerik hazırladı.

Ülkenciler, sanat hayatı boyunca birçok fotoğraf sergisine de imza attı. Sanat yönetmenliğine ise Sinan Çetin’in “Dublör” filmiyle başlamıştı.

Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç... Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç...
Bıçakları keskinleştirme yolları... Artık bıçaklarınız çok daha iyi kesecek Bıçakları keskinleştirme yolları... Artık bıçaklarınız çok daha iyi kesecek
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kaderine terk ettiği Tur-i Sina Manastırı’na AYM’den hak ihlali kararı VGM'nin kaderine terk ettiği Tur-i Sina Manastırı’na AYM’den hak ihlali kararı
Mabel Matiz’in yeni şarkısı dinleyiciyle buluştu Mabel Matiz’in yeni şarkısı dinleyiciyle buluştu
ÇOK OKUNANLAR
Uzman isimden 10 günlük hava durumu uyarısı: 'Tedbirinizi alın' Uzman isimden 10 günlük hava durumu uyarısı: 'Tedbirinizi alın'
Araba alacak milyonları ilgilendiriyor: Yeni dolandırıcılık oyunu ortaya çıktı Araba alacak milyonları ilgilendiriyor: Yeni dolandırıcılık oyunu ortaya çıktı
Buzdolabına konulduğu anda zehre dönüşüyor! Asla ağzınıza bile sürmeyin Buzdolabına konulduğu anda zehre dönüşüyor! Asla ağzınıza bile sürmeyin
Meral Akşener, ekonomide görev alacak iki ismi açıkladı: 'Kılıçdaroğlu ile telefonda konuştum...' Meral Akşener, ekonomide görev alacak iki ismi açıkladı: 'Kılıçdaroğlu ile telefonda konuştum...'
Valilik talimatı: 'Erdoğan gelecek, 3 personeli şoför olarak belirleyip ivedilikle gönderin' Valilik talimatı: 'Erdoğan gelecek, 3 personeli şoför olarak belirleyip ivedilikle gönderin'