Yönetmen Duygu Sağıroğlu hayatını kaybetti

Yönetmen ve senarist Duygu Sağıroğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Sarıoğlu'nun ölüm haberi, SİYAD tarafından duyuruldu.

Yönetmen Duygu Sağıroğlu hayatını kaybetti

"Bitmeyen Yol", "Ben Öldükçe Yaşarım", "Aslan Arkadaşım", "Vatan ve Namık Kemal" ve "Üç Arkadaş" gibi filmlerin yönetmeni Duygu Sarıoğlu, 90 yaşında yaşama veda etti. Sağıroğlu'nun ölüm haberi, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Sinemamızın değerli yönetmenlerinden biri olan ve yıllarca pek çok öğrenci yetiştiren değerli hocamız Duygu Sağıroğlu'nu kaybettik... Başımız sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

Ölümünden 9 yıl sonra Gabriel García Márquez'in yeni romanı geliyor: Ağustosta Birbirimizi Göreceğiz Gabriel García Márquez'in yeni romanı geliyor
Zeugma'dan kaçırılan eser Türkiye'ye dönüyor Zeugma'dan kaçırılan eser Türkiye'ye dönüyor
Canan Karatay uyarıyor. Alkolden farkı yok. Kesinlikle yasaklanmalı Canan Karatay uyarıyor. Alkolden farkı yok. Kesinlikle yasaklanmalı
Koltuktaki lekeleri çıkarmanızı sağlıyor.. Hiç bir leke ve kırıntı kalmıyor Koltuktaki lekeleri çıkarmanızı sağlıyor.. Hiç bir leke ve kırıntı kalmıyor
ÇOK OKUNANLAR
Sosyal Güvenlik Başuzmanı açıkladı: EYT'de emekli maaşı krizi! EYT'de emekli maaşı krizi!
'İki isimin oylarında ciddi düşüş var' dedi ve ekledi: 'Seçimin ilk turda bitme ihtimali...' 'İki isimin oylarında ciddi düşüş var' dedi ve ekledi: 'Seçimin ilk turda bitme ihtimali...'
Zaman yolcusu anlattı: '2671'den geliyorum' dedi, yaşanacak felaketler için tarih verdi! Zaman yolcusu anlattı: '2671'den geliyorum' dedi, yaşanacak felaketler için tarih verdi!
İslam Memiş'ten seçim gecesi uyarısı: 'Çok intihar edenler olacak' İslam Memiş'ten seçim gecesi uyarısı: 'Çok intihar edenler olacak'
'Erdoğan Sayesinde' çıkartmalarını hazırlayan Mahir Akkoyun'dan, ekonomi vurgulu 'artık yeter' tasarımı Mahir Akkoyun'dan yeni tasarım: Artık yeter!