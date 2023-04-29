Yönetmen Duygu Sağıroğlu hayatını kaybetti

"Bitmeyen Yol", "Ben Öldükçe Yaşarım", "Aslan Arkadaşım", "Vatan ve Namık Kemal" ve "Üç Arkadaş" gibi filmlerin yönetmeni Duygu Sarıoğlu, 90 yaşında yaşama veda etti. Sağıroğlu'nun ölüm haberi, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Sinemamızın değerli yönetmenlerinden biri olan ve yıllarca pek çok öğrenci yetiştiren değerli hocamız Duygu Sağıroğlu'nu kaybettik... Başımız sağ olsun" ifadeleri yer aldı.