Yönetmen Aydın Bağardı hayatını kaybetti

Yönetmenin vefat haberini duyuran eşi, bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden Aydın Bağardı’nın, yanlış teşhis sonucu böbrek yetmezliğinden yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bağardı, yarın Bilecik’te son yolculuğuna uğurlanacak.

Sinemacılığa yardımcı yönetmenlikle başlayan Aydın Bağardı, ‘Tohum ve Toprak’, ‘Kartallar Yüksek Uçar’ ve ‘Dudaktan Kalbe’ gibi dizilerde yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı.

Yönetmenliğe 1991 yapımı ‘Ölürayak’ filmiyle adım atan Bağardı, çok sayıda dizi, televizyon filmi ve belgesele de imza attı.

Bağardı, en son 2017’de yayınlanan ‘Osmanlı’dan Günümüze Hamallar’ belgeselinin yapımcılığı ile yönetmenliğini üstlenmişti.