Yıllardır Kazı Çalışması Yapılıyordu: Öyle Bir Yerde Bulundu ki...

Köprünün restorasyon çalışmalarına da başlanacağını belirten Demirel, "Köprünün hem insan geçişi hem de ulaşım için kullanıldığını tahmin ediyoruz. Su altı kazısı ve kara kazıları olarak ikisinin bir arada yürütüldüğü bir alan bölgede yok. Tek örnek burası" diye konuştu. Demirel, kilise yapısının ortaya çıkarılmasının ardından yapıya bağışta bulunan kişilerin isimlerinin yazılı olduğu taban mozaiğinin de ortaya çıkarıldığını söyledi.