Yıllar Önce Haksız Yere İhraç Edilmişti: İzmir Şehir Tiyatroları’nda 'Levent Üzümcü' Dönemi

Gezi direnişine olan desteği ve muhalif duruşu nedeniyle Ağustos 2015'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları kadrosundan ihraç edilen tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni oldu.

Üç yıl boyunca bu görevi sürdürecek olan Üzümcü, duygularını "İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosuna Genel Sanat Yönetmeni olarak atanmam vesilesiyle destek veren herkese bir de buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Sanatın aydınlığının karanlıkla mücadelesi sürecek. Bu topraklarda sanat inattır. İnadımıza sahip çıkalım. Teşekkürler" sözleriyle anlattı.

LEVENT ÜZÜMCÜ KİMDİR?

Levent Üzümcü 1972’de İzmir’de doğdu. İlk-orta-lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk bölümünde okudu. Mezuniyetinin ardından bir yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı, ardından 25 yıl boyunca İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. İstanbul Halk Tiyatrosu ve Levent Üzümcü Tiyatrosu’nun da kurucusudur.

İzmir Şehir Tiyatroları’nın danışma Kurulu; müzisyen ve besteci Cem İdiz, Türk tiyatrosu alanında yaptığı araştırmalar ve yayınlarla tanınan araştırmacı yazar ve emekli öğretim üyesi Dr. Efdal Sevinçli, Devlet Tiyatrosu Sanat Teknik Müdürü ve Başdekoratörü Hakan Dündar, oyuncu, eğitimci ve yönetmen Doç. Dr. Kadir Çevik, yönetmen ve yazar Müjdat Albak, oyuncu ve yönetmen Nazan Kesal, şair ve yönetmen Orhan Alkaya, akademisyen, yazar ve yönetmen Prof. Dr. Semih Çelenk, tiyatro yönetmeni, oyuncu, oyun yazarı ve Devlet Tiyatrosu Eski Genel Müdürü Tamer Levent, yazar, iletişim uzmanı, yazar ve siyasetçi Zeynep Altıok Akatlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay’dan oluşuyor.