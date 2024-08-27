Yeniden Bir Araya Gelen Oasis Turne Takvimini Duyurdu
15 sene sonra bir araya gelen efsane rock grubu Oasis, 2025 yılının konser takvimini paylaştı. Konser biletleri 31 Ağustos'ta satışa çıkacak.
Yeniden bir araya gelen efsanevi grup İngiliz rock grubu Oasis, turne takvimini X hesapları üzerinden duyurdu. İrlanda ve İngiltere’de yapılacak konserler şöyle:
- 4-5 Temmuz: Cardiff
- 11-12-19 ve 20 Temmuz: Manchester
- 25-26 Temmuz ve 2-3 Ağustos: Londra
- 8-9 Ağustos: Edinburgh
- 16-17 Ağustos: Dublin
Biletler, 31 Ağustos'ta satışa çıkacak. Grubun 2025 yılının sonlarına doğru diğer ülkelerde de konserler düzenlemesi bekleniyor.
Son Güncelleme: