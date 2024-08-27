Yeniden Bir Araya Gelen Oasis Turne Takvimini Duyurdu

Yeniden bir araya gelen efsanevi grup İngiliz rock grubu Oasis, turne takvimini X hesapları üzerinden duyurdu. İrlanda ve İngiltere’de yapılacak konserler şöyle:

4-5 Temmuz : Cardiff

: Cardiff 11-12-19 ve 20 Temmuz : Manchester

: Manchester 25-26 Temmuz ve 2-3 Ağustos : Londra

: Londra 8-9 Ağustos : Edinburgh

: Edinburgh 16-17 Ağustos: Dublin

Biletler, 31 Ağustos'ta satışa çıkacak. Grubun 2025 yılının sonlarına doğru diğer ülkelerde de konserler düzenlemesi bekleniyor.