Yeniden Bir Araya Gelen Oasis Turne Takvimini Duyurdu

15 sene sonra bir araya gelen efsane rock grubu Oasis, 2025 yılının konser takvimini paylaştı. Konser biletleri 31 Ağustos'ta satışa çıkacak.

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Yeniden Bir Araya Gelen Oasis Turne Takvimini Duyurdu

Yeniden bir araya gelen efsanevi grup İngiliz rock grubu Oasis, turne takvimini X hesapları üzerinden duyurdu. İrlanda ve İngiltere’de yapılacak konserler şöyle:

  • 4-5 Temmuz: Cardiff
  • 11-12-19 ve 20 Temmuz: Manchester
  • 25-26 Temmuz ve 2-3 Ağustos: Londra
  • 8-9 Ağustos: Edinburgh
  • 16-17 Ağustos: Dublin

Biletler, 31 Ağustos'ta satışa çıkacak. Grubun 2025 yılının sonlarına doğru diğer ülkelerde de konserler düzenlemesi bekleniyor.

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