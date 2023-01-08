Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
2022 yılının dünyada en çok izlenen dizilerinden biri olan Wednesday hakkında hayranlarını sevindirecek haber geldi. Dizinin yapımcısı Netflix, yayınladığı video ile 2. sezonun geleceğini resmen duyurdu.
Kasım ayında yayınlanmaya başlayan Addams ailesi uyarlaması Wednesday dizisinin ikinci sezonunun olup olmayacağı merak ediliyordu.
Netflix'te aylarca en çok izlenen dizi sıralamalarında birinci sırada kalan yapım, Netflix tarihinin en çok izlenen dizisi olmuştu.
Bu başarının ardından 2. sezon çalışmalarına hız veren Netflix, müjdeli haberi dizinin hayranlarına resmen açıkladı.
2024 YILINDA GELECEK
Netflix tarafından yapılan açıklamada herhangi bir tarih verilmemiş olsa da, dizinin çekimlerinin 2023 yaz aylarında gerçekleşeceği ve 2024 yılında yayına sunulacağı bekleniyor.