Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti

Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'dan acı haber geldi. Bir süredir kan kanseri ile mücadele eden Genco Erkal, 86 yaşında vefat etti.

VEDA MESAJI YÜREK BURKTU

Usta sanatçı Genco Erkal’ın kullandığı Dostlar Tiyatrosu'nun resmi sosyal medya hesabından gece saatlerinde bir veda mesajı paylaşıldı.

Paylaşımda, “Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın! Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez... Tek hecesiz elveda” sözlerine yer verildi.

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