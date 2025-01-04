Usta Sanatçı Ferdi Tayfur'a Son Görev: Cenazesi AKM'ye Getirildi

Yaşamını Marmaris'teki evinde sürdüren usta sanatçı Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta rahatsızlanarak önce ilçedeki özel bir hastaneye, ardından Muğla ve Antalya'daki sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Daha önce beyin damarına stent takılan ve oğlundan alınan böbrekle hayata tutunan sanatçı, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sanatçının cenazesi bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacak törenin ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Yeniköy Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

USTA SANATÇIYA SON GÖREV

79 yaşında hayata veda eden ve yaşamına birçok eser sığdıran usta sanatçının sevenleri, düzenlenecek anma töreni için günün erken saatlerinden itibaren AKM önüne geldi.

AKM'DE ANMA TÖRENİ

Ferdi Tayfur'un cenazesi 11.00 sıralarında AKM'ye getirildi. Sevenleri saatlerce bekledikten sonra kapılar açıldı. İçeriye alınmayan hayranları duruma yuhalayarak tepki gösterdi. AKM önünde 'Ferdi Baba' diye slogan atan grup, daha sonra içeriye girdi.

TÖRENE ÜNLÜ AKINI

Ferdi Tayfur'u anma törenine çok sayıda ünlü isim katıldı. Sanatçı İbrahim Tatlıses de tekerlekli sandalyeyle törende yerini aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi isimler anma töreninin olduğu salona çelenk gönderdi.

Kaynak: Haber Merkezi