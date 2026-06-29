Üsküdar'da Fazıl Say Resitali

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İlk kez 2024 yılında ‘Sandalyeni Kap Gel’ konseptiyle başlayan Klasik Pazar konserleri’nin üçüncü sezonu dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın konseriyle başladı.

SAY DİNLEYİCİLERİNE KEYİFLİ ANLAR YAŞATTI

Nevmekan Sahilde gerçekleşen konserde klasik müzik tutkunları, sanatçının performansını ilgiyle takip etti. Say, kendi bestelerinden oluşan özel repertuvarı ile müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konser öncesinde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Klasik Pazar konserlerinin üçüncü yılına ulaşmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, projenin göreve geldikten sonra klasik müziği herkes için ulaşılabilir kılma hedefiyle hayata geçirildiğini söyledi.

'KLASİK PAZAR'IN ÜÇÜNCÜSÜNÜ DÜZENLİYORUZ'

Dedetaş, “Çok mutluyum, tarifsiz bir mutluluk bu. Klasik Pazar’ın üçüncüsünü düzenliyoruz. Göreve geldikten sonra Üsküdar’da klasik müziği ulaşılabilir kılmak için düşündüğümüz bir projeydi. Destekçilerimize, emeği geçen herkese ve en büyük teşekkürümüzü hak eden sanatçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Fazıl Say ile sezonu açtığımız için ayrıca büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Sanatın kentlerin ruhunu güçlendiren ortak bir dil olduğuna inandıklarını ifade eden Dedetaş, konser salonlarının sınırlarını kaldırarak klasik müziği Boğaz kıyısına ve Üsküdar’ın günlük yaşamına taşıdıklarını belirtti.

'HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR OLDUĞUNA İNANIYORUZ'

Dedetaş, “Sanatın herkes için erişilebilir olduğuna inanıyoruz. Her yaştan komşumuzun kültür ve sanat etkinliklerine hiçbir engelle karşılaşmadan ulaşabilmesini önemsiyoruz. Üsküdar Kültür Sanat çatısı altında oluşturduğumuz güçlü iletişim diliyle etkinliklerimizi daha geniş kitlelere ulaştırırken, 33 mahallemizde gerçekleştirdiğimiz programlarla kültürel demokrasiyi de güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

BUGÜNE DEK ÇOK SAYIDA İSİM SAHNE ALDI

Klasik müziği konser salonlarının dışına taşımayı hedefleyen proje, ücretsiz konserlerle binlerce sanatseveri bir araya getirdi. Üç yıldır devam eden etkinliklerde bugüne kadar; Cihat Aşkın, Serhan Bali, Murat Cem Orhan, Yalçın Tura, Teyfik Rodos, Erdem Sökmen ve Hasan Meten gibi birbirinden değerli sanatçılar sahne aldı.

Kaynak: DHA