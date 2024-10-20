Ürgüp'te "Orta Çağ" Temalı Panayır Yapıldı

Bey Sokak'ta bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte, Orta Çağ'da günlük yaşamda kullanılan giysi, aksesuar ve çeşitli eşyalar sergilendi, müzik dinletisi sunuldu.

Ürünlerin satışının yapıldığı alanda dönemsel kostümlerle gezinti yapan katılımcılar, makyaj yaptırıp fotoğraf çektirdi.

Etkinliği düzenleyen Muammer Erinal, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri Ortaçağ yaşamına ilgi duyduğunu belirterek, kendisi gibi meraklılarla etkinlikte buluşmaktan keyif aldığını belirtti.

Taş yapılarla kaplı sokakta düzenlenen etkinliğin yerli ve yabancı konukların dikkatini çektiğini aktaran Erinal, "Macaristan'dan Ortaçağ müziği yapanlar, Almanya'dan kostümleriyle katılanlar var. Türkiye'nin farklı yerlerinden de insanlar bu panayır için geldi. Herkes köstümleriyle geziyor." dedi.

Etkinliğe Macaristan'dan katılan Csaba Beke de daha önce Polonya, Çekya ve Slovenya'da da benzer programlara katıldığını ifade ederek, "Gayet eğlenceli bir program. Buradaki atmosferi etkileyici buldum. Türkiye'nin insanları da coğrafyası da çok güzel." diye konuştu.

Ankara'dan katılan Deniz Apaydın ise geçen yıl gelemediği etkinliğe bu yıl kendi hazırladığı kostümle katıldığını belirterek, "Çok tarih okuyan biriyim. Mitolojiye ilgimden dolayı kostüm de üretiyorum. Buraya gelirken Kanada mitolojisinden 'Vendigo' isimli karakterin kıyafetini yaptım. Bununla katılmak istedim." ifadelerini kullandı.

Eskişehir'den katılan Nejdet Metin de benzer programların turizm çeşitliliğini artıracağına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Anadolu kültürünü gençlerimize sevdirmek isteyen bir grup arkadaşla katıldık. Yıllarca halk bilimleri ile uğraştığım için Anadolu'nun pek çok yerini gezdim. Programa, Ürgüp'ün doğası ve mistik yapısı çok uygun. Burada olmaktan mutluyuz. Ürgüp bölgesi kültür turizmin önde olduğu bir bölge. Burası turistlere çok oryantalist geliyor, bu kültürü gördükçe daha çok kişi gelmek isteyecektir."

Kaynak: AA