Ünlü Yönetmen Ali Yaver Atayer 95 Yaşında Hayatını Kaybetti

20 Ocak 1929 doğumlu Ali Yaver Atayer, Yeşilçam'da birçok filmde hem görüntü yönetmeni hem de senarist olarak görev almıştı. Mesleğine 1953 yılında Kezban filmiyle başlayan Atayer, 95 yaşında hayata gözlerini yumdu.

BİRÇOK PROJEDE YER ALDI

Yeşilçam'ın görüntü yönetmeni Ali Yaver Atayer, Hülya Koçyiğit ve Tanju Gürsu’nun “Keşanlı Ali”, Yılmaz Güney’in “Çirkin Kral”, Cüneyt Arkın’ın “Malkoçoğlu Kara Korsan”, Hale Soygazi’nin “Vurun Kahbeye” gibi çok sayıda filmde görüntü yönetmeni olarak yer aldı. Perihan Abla ve Uzaylı Zekiye gibi hafızalarda yer eden dizide görüntü yönetmeni olarak görev alan usta isimi ayrıca 5 filmin de senaristliğine imza attı.

ÖDÜLLER ALDI

Birçok popüler projede yer alan Ali Yaver Atayer, 2. Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni ile 6. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülleri’ni kazanmıştı.