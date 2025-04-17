Ünlü Rock Yıldızı Marilyn Manson, Türkiye'ye Geliyor

Rock müziğinin efsanelerinden Marilyn Manson, 18 yıl aradan sonra Türkiye'ye geliyor. Ünlü ismin konser biletleri, 21 Nisan Pazartesi günü satışa sunulacak.

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Ünlü Rock Yıldızı Marilyn Manson, Türkiye'ye Geliyor

Rock müziğin efsanevi ismi Marilyn Manson, uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye sahnesine dönüyor.

2007’den bu yana ilk kez Türkiye’de konser verecek olan Manson, “One Assassination Under God Tour” turnesi kapsamında 3 Eylül 2025 Salı akşamı İstanbul’daki Bonus Parkorman’da sahne alacak.

Ünlü Rock Yıldızı Marilyn Manson, Türkiye'ye Geliyor - Resim : 1

50 milyonu aşan albüm satışı ve Grammy adaylıklarıyla adından söz ettiren sanatçının konser biletleri, 21 Nisan Pazartesi günü satışa sunulacak.

Kaynak: DHA

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