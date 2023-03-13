Ünlü piyanist Richard Clayderman, nisanda İstanbul'da konser verecek

Dünyaca ünlü piyanist Richard Clayderman, 28 Nisan'da İstanbul'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

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Ünlü piyanist Richard Clayderman, nisanda İstanbul'da konser verecek

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre 70 yaşındaki sanatçı, Tar Events Turkey organizasyonu ile Maslak Tim Show Center'da konser verecek.

Clayderman'ın albümleri, dünya çapında yaklaşık 90 milyon albüm satışına ulaşırken, sanatçı 270 altın ve 70 platinum albüme imza attı. 

Babasının yönlendirmesiyle müzik hayatına küçük yaşlarda başlayan sanatçı, henüz 6 yaşındayken notaları ana dili Fransızcadan daha kolay okumaya ve piyano çalmaya başladı.

Clayderman, Kraliyet Filarmoni Orkestrası, Tokyo Senfoni Orkestrası, Pekin Senfoni Orkestrası ve Şangay Filarmoni Orkestrası'nın da aralarında olduğu çok sayıda önemli orkestrayla aynı sahneyi paylaştı. 

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